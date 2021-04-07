Зеленский на этой неделе посетит Донбасс - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
2 Просмотров: 693
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1467
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 171
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 270
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 819
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1719
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
3
14
3
19
6
Местный житель во время обстрела получил ранения
Местный житель во время обстрела получил ранения
В районе ООС прошли танковые учения: фото
В районе ООС прошли танковые учения: фото
ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
&quot;Люцифер тоже был ангелом&quot; - как судили Риффмайстра
"Люцифер тоже был ангелом" - как судили Риффмайстра
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Видео
Все видео
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
"Пошел бы он на х**" - дончан спросили о их главаре
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Появилось видео обстрела на Донбассе - оккупанты бьют запрещенным калибром
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 162
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 207
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1719
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 261
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1251
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 90
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 05:32

Зеленский на этой неделе посетит Донбасс - СМИ

  Комментировать
Зеленский на этой неделе посетит Донбасс - СМИ
Зеленский отправится на Донбасс. Фото: Украинская правда

Владимир Зеленский планирует посетить Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

Визит главы государства на Донбасс состоится в четверг или пятницу, 8 или 9 апреля, со ссылкой на информированный источник сообщает "РБК-Украина".

Вместе с Зеленским отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Других подробностей визита президента на Донбасс пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После обстрела на Донбассе более 50 населенных пунктов остались без воды

На фоне обострения на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне, поскольку боится ее последствий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский на этой неделе посетит Донбасс - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 18108
Из Донбасса сообщили неожиданные новости
Из Донбасса сообщили неожиданные новости Просмотров: 14922
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 13923
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8073
Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава
Гороскоп на апрель: в жизни которых знаков придут деньги и слава
 Просмотров: 6462
Донбасс
Австрийская газета заявила, что на Донбассе "гражданская война". Посол выразил возмущение
Австрийская газета заявила, что на Донбассе "гражданская война". Посол выразил возмущение
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в ОРДЛО
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в ОРДЛО Просмотров: 531
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ Просмотров: 1107
После обстрела на Донбассе более 50 населенных пунктов остались без воды
После обстрела на Донбассе более 50 населенных пунктов остались без воды Просмотров: 297
Боевики передали тело бойца ВСУ
Боевики передали тело бойца ВСУ Просмотров: 495
Больше всего комментируют
20
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
2
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
2
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Голосов: 10789
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть