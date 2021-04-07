Зеленский на этой неделе посетит Донбасс - СМИ

Зеленский отправится на Донбасс. Фото: Украинская правда

Владимир Зеленский планирует посетить Донбасс на фоне обострения ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

Визит главы государства на Донбасс состоится в четверг или пятницу, 8 или 9 апреля, со ссылкой на информированный источник сообщает "РБК-Украина".

Вместе с Зеленским отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Других подробностей визита президента на Донбасс пока нет.

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На фоне обострения на востоке Украины Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин не готов к широкомасштабной войне, поскольку боится ее последствий.