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четверг, 31 октября 2019 10:09

Зеленский и Меркель обсудили следующее разведение

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Зеленский и Меркель обсудили следующее разведение

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате", пишут на сайте президента.

"Президент Украины проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны. Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и поздравила прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в разговоре также речь шла о перспективах разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины.

Зеленский и Путин до конца ноября могут встретиться в рамках переговоров "нормандского формата".

Точную дату проведения утвердили еще не все участники, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадському".

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