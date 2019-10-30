Пристайко рассказал, когда Зеленский может встретиться с Путиным

Президенты России и Украины могут встретиться до конца ноября. Фото: ichef.bbci.co.uk

Зеленский и Путин до конца ноября могут встретиться в рамках переговоров "нормандского формата".

Точную дату проведения утвердили еще не все участники, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадському".

"Я думаю, что Украина дожмет проведение форума в том формате, который мы хотим. Мы надеемся, что это произойдет в следующем месяце", - отметил Пристайко.

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Дипломат подчеркнул, что встречу переносили по техническим причинам, но команда президента делает все, чтобы она состоялась.

Пристайко также прокомментировал поездку Владимира Зеленского в Золотое, где он общался с местным населением. По его мнению, президент хотел заверить людей, что шаги, которые Украина делает в "нормандском формате", неопасны для них.

"Мы договорились о двух вещах - "формуле Штайнмайера" и разведении войск. Из трех мест мы развели полностью в одном - в Станице Луганской, строим там мост. Вы можете поехать посмотреть, насколько он становится современным. Второй вопрос - мы разводим в Золотом. Осталось Петровское, сейчас мы будем начинать. Это все условия, о которых мы, как советники президентов, договорились. Я не вижу других причин для россиян не найти времени для встречи", - добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть только два условия для проведения "нормандского саммита" - согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках на Донбассе.