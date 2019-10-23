Есть только 2 условия: Зеленский сказал, что нужно для проведения нормандского саммита

Зеленский назвал условия проведения нормандского саммита. Фото: Politeka

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть только два условия для проведения нормандского саммита - согласование "формулы Штайнмайера" и разведения войск на трех участках на Донбассе.

"Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведения на трех участках", - сказал он в интервью Сегодня.

Зеленский отметил, что встреча в нормандском формате состоится после завершения разведения сил в Петровском и Золотом. Однако, это пока не удается сделать из-за постоянных обстрелов.

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"Там разведения не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна", - сказал Зеленский.

В Кремле заявили, что не могут назвать сроки встречи в "нормандском формате". В этом обвинили нежелание Украины выполнять российские требования. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.