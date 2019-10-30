В штабе ООС объяснили зачем в Золотом "желтый" режим контроля

В штабе ООС объяснили, зачем в Золотом ввели усиленный режим. Фото: Укринформ

Пресс-служба штаба Операции объединенных сил объяснила зачем ввела в зоне разведения "Желтый" режим контроля.

"Если вчера был "зеленый", а сегодня "желтый", значит, по решению командования операции Объединенных сил, меры, которые принимались во время "зеленого" режима, были недостаточными. Главная цель введения "желтого" режима - усиление мер по обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", - пишут в штабе ООС.

Желтый режим предусматривает внедрение более строгого контроля за перемещением лиц в районе разведения.

В штабе ООС не ответили на вопрос как это связано это с пребыванием добровольцев Нацкорпусу в Золотом.

Однако добавили, что это необходимо для противодействия диверсионно-разведывательным группам боевиков.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе после начала разведения войск в Золотом ввели режим "Желтый". "Уважаемые граждане, 28 октября 2019 года, в районе проведения операции Объединенных сил, приказом Командующего объединенных сил введен режим "Желтый". Пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность, при этом осуществляется досмотр личных вещей, которые имеют с собой, и транспортных средств ", - сообщили в пресс-службе командования ООС.