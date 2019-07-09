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вторник, 09 июля 2019 08:43

Зеленский хочет упростить выплату пенсий переселенцам

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Зеленский хочет упростить выплату пенсий переселенцам
Президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий переселенцам. Фото - LigaNews.net

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству упростить процедуру идентификации переселенцев для получения ими пенсий.

Он напомнил, что сейчас пенсионерам-переселенцам разрешено находиться на оккупированной территории Украины не более 59 дней подряд. Иначе у них возникнут проблемы с получением пенсии. И предложил увеличить срок с 59 дней до 1 года, сообщают Новости Донбасса.

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"Давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили строк в 1 год. Хотя я очень надеюсь, что через год у нас не будет этой войны", - сказал Зеленский.

Также предложил упростить процедуру провоза товаров через линию соприкосновения на неподконтрольную территорию Донбасса. Говорит, должен быть перечень продуктов, которые нельзя перевозить. А не наоборот.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жителям оккупированного Донецкая нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

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