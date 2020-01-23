Зеленский: Готовим новый обмен пленными

Украина имеет два отдельных списка для обмена пленными - с Россией и подконтрольными ей боевиками Донбасса. Фото: president.gov.ua

Украина и РФ начали переговоры об обмене пленными. Он будет касаться и украинцев, и крымских татар, содержащихся в России.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

И добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но перечень установленных лиц будет дополняться.

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"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымскими татарами, и других украинцев, находящихся на территории России", - сказал Зеленский.

Во время обмена пленными в прошлом году 29 декабря боевикам отдали 15 уголовных преступников, которые не имеют отношения к войне в Донбассе. Украина вернула 76 своих граждан, России отдала 124 человека.