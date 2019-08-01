Заслуженный артист РФ едет развлекать боевиков ДНР

В захваченном боевиками Донецке 4 августа устроят концерт посвященный Дню железнодорожника.

Развлекать людей будут российские артисты Игорь Саруханов и Родион Газманов, пишут Донецкие Новости.

Жители оккупированной территории не сдерживают сарказма.

"Ура! Наконец-то! Мы уже так заждались !!! Вот и он, этот долгожданный концерт! Саруханов и Газманов, хотя и не тот, да хоть бы и тот! А главное, что бесплатно! Все для народа) Надеюсь, что в следующий раз приедет Пугачева с Киркоровым! , - пишет пользователь "Larph Lauren"

"Ох, точно. Наконец. А то я уже переживать стала. Долго не было", - комментирует Анастасия

"Родион Газманов? Вот это уровень, вот это я понимаю. Это не Бейонсе какая-то", - пишет Евгений

"Только сегодня подумал о концертах !!! Дорог ж/д нет, зато концерты есть" - пишет Саша.

"Только и остается развлекать бедный народ концертами"; - комментирует Андрей:

"То поминки, то концерты", - пишет Вика:

"Концерт" Когда за 50 ". Еще самогон на разлив поставить. Интересно, на такие большие концерты ходят наши крутые 20-летние депутаты, которые рассекают на крутых тачках по ночному Донецке? Если что-то сделают для молодежи, а не для отвода глаз?" , - говорит Ирина:

"А будет концерт, посвященный моему крестового похода в туалет или там проход с боем в магазин за хлебом?", - комментирует Олег:

"Вот это уровень. То Стас Костюшкин, то Родион Газманов, прям захотелось в Донецк вернуться, город-праздник", - комментирует Стеша.

"Даешь концерты каждую неделю, а то что-то давно не было, дождались)) Донецк - город зашкварних концертов", - пишет Олег.

"Капец, республика-праздник !!!", - смеется Виталий:

"Человек, который организует концерты из отпуска вернулся", - пишет Михаил:

Некоторых пользователей больше интересуют насущные вопросы, чем концерты в ДНР.

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"Ну, спасибо конечно, но в честь праздника лучше бы премию или зарплату вовремя дали", - комментирует Екатерина

"Опять деньги отмывают, а точнее отнимают у пенсионеров, и у всего народа в целом", - пишет Алексей

"400 тыс. На концерт потратить - это фигня, пенсионерам эта сумма не поможет", - пишет Роман.

"А зарплату ж / д дадут, или как в том году, питаться энергией от концерта?", - замечает Арина

"А между тем, за нарушение комчаса уже 15 суток !!!! Ходите на неизвестно чьи концерты, только рты не раскрывайте ... Скоро пришлют с концертом внучку Лолиты, сына Агузаровой, дочь Казаченко и брата Чичериной", - комментирует Влад:

"Опять танцульки и концерты, а ДМЗ стоит и пофиг! Ау, власти, у вас жизнь сплошной концерт и показуха, а люди есть хотят и работать-зарабатывать", - пишет Оксана.

Вступил в законную силу приговор гражданину Федеративной Республики Бразилия Рафаэлю Лусварги. Он приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР, говорится в постановлении Апелляционного суда, вынесенной 31 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.