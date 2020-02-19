Заседание Совбеза ООН: Страны ЕС поддержали Украину

5 стран ЕС выступили с заявлением в поддержку Украины. Фото: Укринформ

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша выступили с заявлением в поддержку Украины.

"Страны ЕС - нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении, которое зачитал постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых ДНР и ЛНР, нарушает фундаментальные принципы международного права, в результате чего 3,5 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

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Отмечается, что результаты саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 должны лежать в основе дальнейшей работы по решению конфликта.

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехово, Крымского, Хутора Вильного вблизи Золотого. В бою Украина понесла потери. Во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, представительница США обвинила Россию в срыве Минских договоренностей.