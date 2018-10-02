Пропуска в зону АТО: преступник заработал круглую сумму на фальшивках. Фото: DW

В Донецкой области в городе Краматорск преступники 3 года незаконно оформляли пропуска на временно оккупированных территориях, пользуясь украденной базой СБУ.

Злоумышленники пользовались идентификаторами, ключами, логинами и паролями Электронного реестра разрешений для перемещенных лиц в районе проведения АТО. Об этом сообщается в решении Краматорского городского суда.

Группа бандитов "работала" с 2015 по 2018 год. Организовал схемы уроженец Тореза (Донецкая область). За услуги они брали от 200 до 500 грн, которые им переводили на банковские карточки.

"Фигурант дела, по предварительному сговору с неустановленным лицом, своими противоправными действиями совершил несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы, что привело к подделке и искажению процесса обработки информации", - сообщается в приговоре.

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Преступники "заработали" 420 тыс. грн, на которые один купил квартиру. Обвиняемый свою ответственность признал и пошел на сделку со следствием.

"Его освободили от основного наказания в виде 3-летнего лишения свободы при условии, что он за год не совершит новых преступлений", - указывается.

Лучший способ для РФ помочь людям на Донбассе, где идет война, - это выбрать мир в Украине. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.