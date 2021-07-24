Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 846
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 252
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 72
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 7875
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 378
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 522
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1116
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 243
Фото
Все фото
4
5
10
8
5
Украинская спецслужба задержала &quot;депутата&quot; ЛНР/ДНР
Украинская спецслужба задержала "депутата" ЛНР/ДНР
На дороге перевернулась маршрутка
На дороге перевернулась маршрутка
&quot;Мы есть&quot;: родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
"Мы есть": родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
Летчики Нацгвардии впервые примут участие в параде ко Дню Независимости: видео подготовки
&quot;Двойка ставил и с уроков выгонял&quot;: бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
"Двойка ставил и с уроков выгонял": бывшие учитель с учеником вместе воюют на Донбассе
Видео
Все видео
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Показали видео обстрела Нью-Йорка на Донбассе
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Попрощались с погибшим майором Богданом Бродовским
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
Оккупанты засыпали ВСУ обстрелами. Чем все закончилось
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 630
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1170
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 468
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1116
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 198
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 09:01

Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель

  Комментировать
Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель
24 июля боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Фото: facebook/Joint Forces Operation

За минувшие сутки, 23 июля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины в Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и стрелкового оружия. Раненый местный житель из города Марьинка.

В направлении Красногоровки враг совершил обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США не помогут Украине в переговорах по Донбассу - дипломат

В районе Павлополя оккупанты атаковали с автоматических станковых гранатометов. На Приазовье, рядом с Водяным - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Опытное, боевики обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Атаковали и у поселка Катериновки.

"С автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на утро 24 июля, обнаружено два нарушения режима прекращения огня. Стреляли у населенного пункта Новоалександровка и Водяного, что у Донецка.

Германия призвала Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера" - план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Россия должна открыть КПВВ на Донбассе, которые несколько месяцев блокировали боевики, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 9972
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 7875
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6705
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 6058
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 5130
Донбасс
Оккупанты ранили мирного жителя
Оккупанты ранили мирного жителя Просмотров: 45
США не помогут Украине в переговорах по Донбассу - дипломат
США не помогут Украине в переговорах по Донбассу - дипломат Просмотров: 441
В этом году по меньшей мере 400 ветеранов получат жилье - правительство
В этом году по меньшей мере 400 ветеранов получат жилье - правительство Просмотров: 54
От обстрелов россиян погибли 45 воинов за год перемирия - ВСУ
От обстрелов россиян погибли 45 воинов за год перемирия - ВСУ Просмотров: 513
Сообщили последние новости с Донбасса
Сообщили последние новости с Донбасса Просмотров: 243
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
Голосов: 11377
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть