Жаркие сутки на Донбассе: ранен мирный житель

24 июля боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Фото: facebook/Joint Forces Operation

За минувшие сутки, 23 июля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины в Донбассе. Стреляли из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и стрелкового оружия. Раненый местный житель из города Марьинка.

В направлении Красногоровки враг совершил обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Пески противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

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В районе Павлополя оккупанты атаковали с автоматических станковых гранатометов. На Приазовье, рядом с Водяным - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Опытное, боевики обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. Атаковали и у поселка Катериновки.

"С автоматических станковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор населенного пункта Марьинка, в результате чего местный житель получил осколочные ранения. Пострадавший находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на утро 24 июля, обнаружено два нарушения режима прекращения огня. Стреляли у населенного пункта Новоалександровка и Водяного, что у Донецка.

Германия призвала Украину имплементировать в свое законодательство "формулу Штайнмайера" - план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Россия должна открыть КПВВ на Донбассе, которые несколько месяцев блокировали боевики, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.