Запрещенное оружие, БПЛА и минировании: военные рассказали об обстановке на Донбассе

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 15 апреля, было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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В частности, в пригороде Майорска российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов и запустили беспилотник, который пересек линию разграничения. Неподалеку Новозвановки противник стрелял в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у Зайцево и Песков - из стрелкового оружия. Вблизи Новгородского враг дистанционно минировал наши позиции по ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на утро 16 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, необходимо усилить эффективный контроль за его выполнением. Украина настаивает на том, что боевики должны обеспечить свободный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины. От оккупантов требуют предоставить беспрепятственный доступ для других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освободить удерживаемых, а также разблокировать работу КПВВ.