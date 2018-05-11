Запад не поможет Украине с освобождением Донбасса - Портников

ЕС нуждаются в поддержке Кремля для сохранения ядерного соглашения с Ираном.

Конфликты Евросоюза и Российской Федерации, в том числе и вопрос украинского Донбасса, могут быть надолго заморожены. ЕС нуждаются в поддержке Кремля для сохранения ядерного соглашения с Ираном.

"Сегодня украинский кризис, ситуация на Донбассе – на периферии интересов Запада. Этот кризис на периферии интересов Соединенных Штатов, потому что Дональд Трамп и его администрация озабочены прежде всего решением иранской проблемы и подготовкой встречи американского и северокорейского лидеров. А на донбасском направлении - вообще полная тишина, ведь Москва, по сути, заморозила процесс консультаций Владислава Суркова и Курта Волкера", - написал журналист Виталий Портников.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоены тем, как вести себя с Соединенными Штатами Америки после решения Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном.

8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана.

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8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана.