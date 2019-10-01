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вторник, 01 октября 2019 08:31

"Заморозить и ждать" - политолог назвал решение конфликта на Донбассе

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&quot;Заморозить и ждать&quot; - политолог назвал решение конфликта на Донбассе
Андрей Пионтковский утверждает, что прекращение огня на Донбассе - это реальная цель. Фото: ONLINE.UA

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит заморозить конфликт на Донбассе, а не пытаться реализовывать политическую часть Минских соглашений.

"Он обещал людям мир - народ же голосовал за то, чтобы не гибли люди, чтобы прекратилось кровопролитие. За это народ голосовал, а не за минские соглашения. Это и нужно поставить на первое место. Нужно донести до народа, вся болтовня о выборах и прочее - это попытка обмануть и подчинить Украину. Но реальная вещь, в которой международное сообщество тоже имеет помочь. Перемирие нет, потому что Москва специально давит перестрелками, чтобы вызвать крики. Мол, давайте мир. и тут же Москва говорит: чтобы наступил мир, давайте политическое урегулирование. Нужно разоблачить тактику Москвы, построенной на шантаже и добиться какой-то демилитаризованной зоны с миротворцами ООН, которые, действительно, следили бы реально за прекращением войны", - рассказал российский политолог Андрей Пионтковский, передает "Апостроф".

Эксперт утверждает, что прекращение огня и замораживания конфликта - сложная, но реальная цель.

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"Практически это замороженный конфликт, как в Приднестровье. Но то, что предлагает Путин, это гораздо хуже. Цель Москвы - признать целый плацдарм врага частью Украины и открыть им дорогу ко всей Украине, втолкнуть эту раковую опухоль в тело Украины. Постепенно надо склонять общественное мнение к тому, что Минские соглашения - это попытка подчинения Украины, это кремлевский обман. Вместе с тем, в Зеленского есть мандат прекратить жертвы. И нужно начинать с разведения сторон, затем создать демилитаризованную миротворческую зону, чтобы перестали гибнуть люди. Нужно заморозить конфликт и ждать, когда развалится российская империя. Других решений в сегодняшней ситуации нет ", - убеждает политолог.

30 сентября боевики на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции. Целились из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Один военный ранен.

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