Боевики 19 раз обстреляли украинцев: есть раненый

Боевики использовали беспилотный летательный аппарат. Фото: antikor.com.ua

30 сентября боевики на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции. Целились из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Один военный ранен.

"Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник, привел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометным выстрелов", - сообщает пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" террористы совершили 11 обстрелов неподалеку Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Опытного и Марьинки.

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В районе группировки "СЕВЕР" противник стрелял 8 раз вблизи Новозвановки Зайцева, Шумова, Луганского, Майского, Светлодарска.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим тишины неподалеку Новолуганского и Новотроицкого. Целились из из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.

29 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим тишины. Стреляли с минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.