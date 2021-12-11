Заместитель Монастырского извинился "за чрезмерную эмоциональность" на блок-посту

Александр Гогилашвили отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. В МВД попал в сентябре 2019 года. Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за свое поведение на блок-посте в Донецкой области.

Сообщение с извинением опубликовал в Facebook.

"Об инциденте на блок-посте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность.

Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - написал Гогилашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за поведение в зоне ООС

10 декабря у сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали. Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства происшествия. Также Монастырский подписал постановление в Кабмин об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования. Супруга Гогилашвили - Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы имеет гражданство РФ.