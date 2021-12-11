Заместитель Монастырского извинился "за чрезмерную эмоциональность" на блок-посту

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили извинился за свое поведение на блок-посте в Донецкой области.
Сообщение с извинением опубликовал в Facebook.
"Об инциденте на блок-посте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность.
Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - написал Гогилашвили.
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10 декабря у сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали.
Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства происшествия. Также Монастырский подписал постановление в Кабмин об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования.
Супруга Гогилашвили - Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы имеет гражданство РФ.
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