"Заменяем мясо дешевой колбасой" - как живут в ДНР на среднюю зарплату

Меньше всего получает в Макеевке слесарь - 1176 гривен ежемесячно. Фото: ДонПресс

Средняя зарплата в ДРН - 11 877 рублей (4659,24 грн. - Gazeta.ua), по данным тамошнево министерства экономического развития. Местные получают о того меньше, хватает только на оплату коммунальных услуг и питание.

"Получаю зарплату не более 5 тысяч рублей. Это чуть меньше 2 тысяч гривен. И это считается средняя зарплата в городе, - говорит Gazeta.ua жительница Макеевки Анастасия Матвеева. Просит не указывать, где трудоустроена. - Денег хватает на коммуналку, еду и на проезд. Курятину даже покупаем редко. Заменяем дешевой колбасой".

Меньше всего получает в Макеевке слесарь - 1176 грн ежемесячно. Такую работу предлагают человеку со средне специальным образованием.

"Деньги, что я получаю, считаются еще нормальными. Некоторые получают копейки, потому что выплаты главари ДНР переконвертировали с гривны на рубли", - добавляет Анастасия.

По ее словам, местные одежду практически не покупают. Если появляются лишние деньги, - идут в секонд-хенде.

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9,3 млрд грн задолжала шахтам оккупированной части Донбасса российская компания "Внешторгсервис". Фирма "Внешторгсервис" контролирует бывший украинский олигарх Сергей Курченко. Средняя зарплата горняка на оккупированных территориях составляет 16 тыс. руб. — 6 тыс. грн.