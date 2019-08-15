Законы не писаны: боевики снова испортили дорогие беспилотники

Беспилотник ОБСЕ разведывают местность вокруг оккупированного Донбасса и фиксируют перемещения. Фото: Униан

Вблизи населенного пункта Обозное боевики сбили беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия принадлежащий СММ ОБСЕ.

Враг сделал это из стрелкового оружия, сообщается в отчете.

"Совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия на северной окраине н. П. Обозное (неподконтрольный правительству) члены патруля слышали 3 очереди из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 3 км на север. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавший ориентировочно за 3 км к северу от позиции патруля. Команда Миссии потеряла управление БПЛА и не смогла вернуть его ", - говорится в отчете.

Вместе с этим обстреляли беспилотники на линии соприкосновения.

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"Находясь в 2 км к северу от р. П. Гнутово (подконтролен правительству), совершая полет БПЛА СММ малого радиуса действия, члены патруля Миссии слышали по меньшей мере 12 очередей и многочисленные выстрелы из стрелкового оружия ориентировочно за 3,4 км на восток. По оценке миссии, огонь велся в направлении БПЛА, пролетавший ориентировочно за 3,4 км на восток от места расположения патруля (между позициями Вооруженных сил Украины и позиции вооруженных формирований). Команда СММ безопасно приземлила БПЛА и оставила этот район ", - сообщили в миссии.

Другой БПЛА обстреляли под Талаковка.

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