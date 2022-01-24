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вторник, 25 января 2022 11:31

"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко

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&quot;Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества&quot; – ветеран Юлия Микитенко
Юлия Микитенко с 2015 по 2018 год служила в 25-м батальоне "Киевская Русь" в составе 54-й отдельной механизированной бригады. В 22 года стала командиром взвода разведки. В 2018-2020 годах служила командиром взвода – офицером-воспитателем в Киевском военном лицее. Фото: Сергей Старостенко

Воинский учет для женщин – это напоминание людям о войне. Но это не значит, что все женщины будут обязаны уходить воевать. Такое мнение высказала в интервью журналу Країна ветеран российско-украинской войны на Донбассе Юлия Микитенко. В 2017-2018 годах она командовала разведывательным взводом 25-го батальона Киевская Русь 54-й бригады.

"Это нормально, когда в воюющей и потенциально оккупированной стране гораздо больше, чем Донецк, Луганск и Крым, каждый платежеспособный и трудоспособный гражданин должен что-то сделать для защиты. Нормально защищать свое. Я была бы за, если бы это сделали еще в 2014 году.
Это не значит, что завтра выдернут вас из семьи, дадут автомат в руки, отправят в Старычи (военный полигон), а послезавтра – на фронт. Воинский учет – просто статистика, данные, оценка государства своей обороноспособности", – говорит она.

По мнению Микитенко, люди забывают о войне и им нужно напоминание.

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"Большинство профессий из перечня – это административная работа, логистика, штабная работа. Войско – это ведь не только в руках с автоматом по окопам бегать. Государство адекватно оценило свои оборонные ресурсы. Это первое.
Второе – государство дает людям возможность, особенно женщинам, желающим как-то приобщиться к обороне страны, не только продукты собирать и деньги отправлять на армию, а реально учиться и быть в готовности. Понимать, что рано или поздно оно понадобится в твоей стране.
И третье – это хорошая взбучка для общества. Восемь лет война, а многие живут, будто ее нет. Салюты пускать – совершенно нормально. Они не думают, что для некоторых это значит совсем другое. Люди живут в своем мире и не догадываются, что завтра могут прятаться в бомбоубежищах. Он живет в доме – завтра его снес "Град". А это происходит в 600 км от них, это не так и далеко.
Я рада, что это произошло именно сейчас. Потому что это напоминание о войне и каждый может быть и будет задействован. Это важно", – сказала ветеранка.

Читайте большое интервью в журнале "Країна" от 27 января 2022 года.

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С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на воинский учет.

Взятие на воинский учет женщин – это не призыв на военную службу, объяснили в ВСУ.

В январе этого года Министерства юстиции и обороны Украины рассмотрят отмену обязательной постановки на воинский учет женщин.

Автор: Ксения ПАНТЕЛЕЕВА, видео: Дмитрий АНОХИН
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