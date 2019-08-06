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вторник, 06 августа 2019 18:30

"Загнали в цель 14 из 19 мин" - бойцы отчитались об обороне Авдеевской промзоны
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Бойцы 20 мотопехотного батальона 93-я бригады Холодный Яр показали, как удерживали самую горячую участок Авдеевской промзоны.

Они мгновенно подавляли любые провокации противника и, самое важное, не допустили потерь среди личного состава, сообщает фонд Вернись живым.

Уничтоженные позиции боевиков в Авдеевка. Работа бойцов 20 мотопехотного батальона 93 бригады ВСУ
Фото: Повернись живим
Уничтоженные позиции боевиков в Авдеевка. Работа бойцов 20 мотопехотного батальона 93 бригады ВСУ
Уничтоженные позиции боевиков в Авдеевка. Работа бойцов 20 мотопехотного батальона 93 бригады ВСУ
Бойцы сегодня вернулись в мирную Украину на ротацию
Бойцы сегодня вернулись в мирную Украину на ротацию

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого была адекватный ответ. Точность работы бьет все рекорды, однажды утром удалось загнать в цель 14 из 19 мин, - рассказал бывший боец ​​батальона Рустам Мустафаев. - Благодаря самоотверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, террористы надолго запомнят зиму и лето 2019-го ".

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Профессионализм этих бойцов, а также коптеры и тепловизоры, которые передавал им "Вернись живым", сделали свое дело: большинство вражеских позиций разбитые вдребезги.

Ротный тактическая группа 93-й механизированной бригады "Холодный яр" отправилась на военные маневры НАТО Combined Resolve.

Они пройдут на полигоне вблизи города Хохенфельс, Бавария.

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