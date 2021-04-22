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четверг, 22 апреля 2021 14:13

Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео

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Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанный мужчина сдал паспорта ДНР и РФ. Фото: mvs.gov.ua

Члена танкового батальона и бухгалтера охранной фирмы так называемой ДНР задержали украинские пограничники при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию со стороны Российской Федерации.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД Украины и отделе коммуникации СБУ.

"Оперативные сотрудники Харьковского пограничного отряда получили информацию о возможном пересечения границы из России в Украину лицами, принимавшими участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на временно оккупированной территории Украины. Совместно с СБУ пограничники обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка" гражданина Украины 1990-го и гражданку Украины 1976 года рождения, которые направлялись из временно оккупированной территории через РФ в Украину", - сообщили в МВД.

Во время проверки пограничники получили подтверждающие материалы о деятельности задержанных в незаконных вооруженных формированиях. И направили сообщение в СБУ о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовного правонарушения, связанного с деятельностью в составе террористической организации.

Как удалось выяснить контрразведчикам СБУ, задержанный житель города Лиман планировал тайно посетить родственников на подконтрольной Украине территории. От украинских правоохранителей мужчина пытался скрыться недаром - он оказался участником танкового батальона террористической организации ДНР в оккупированном поселке Мичурин, работал в службе обеспечения.

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"Сейчас участник НВФ сотрудничает со следствием. Он дал важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии и военного обеспечения РФ боевиков ДНР. Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ. Также он сдал собственные паспорта ДНР и РФ", - рассказали в СБУ.

Как рассказала женщина, она - жительница Донецка. С 2014-го до 2019 года работала бухгалтером в охранной организации так называемой ДНР. Но из-за притеснений со стороны бывшего мужа, боевика ДНР, решила выехать на подконтрольную Украине территорию. Поездку осуществляла через территорию России.

С обоими задержанными проводят следственные действия и готовят материалы для передачи в суд.

В аэропорту Харькова задержали гражданина Турции.

Мужчина прилетел в Украину из Стамбула. В Германии его с сентября 2020 года разыскивают за мошенничество.

47-летнего мужчину задержали и передали Нацполиции. Проинформировали сотрудников украинского бюро Интерпола в Киеве.

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