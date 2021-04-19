В аэропорту задержали мужчину, которого разыскивают в Германии

В Харькове гражданина Турции передали полиции. Фото: ГПСУ

В аэропорту Харькова задержали гражданина Турции.

Мужчина прилетел в Украину из Стамбула. В Германии его с сентября 2020 года разыскивают за мошенничество, сообщает Государственная пограничная служба.

"При осуществлении мероприятий пограничного контроля авиарейса сообщением "Стамбул - Харьков", в отношении гражданина Турции произошло срабатывание базы данных Международной организации уголовной полиции. Пограничники установили, что с сентября 2020 года человека разыскивают правоохранительные органы Германии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На границе завернули российскую актрису

47-летнего мужчину задержали и передали Нацполиции. Проинформировали сотрудников украинского бюро Интерпола в Киеве.

В международном аэропорту "Борисполь" 34-летний россиянин за возможность попасть в Украину решил дать взятку пограничнику. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.