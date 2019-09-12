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четверг, 12 сентября 2019 13:49

Задержан боевик, который минировал и взрывал мосты
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Фото: https://www.facebook.com/csomvd

На Луганщине правоохранители задержали 51-летнего боевика так называемой ЛНР. Он минировал мосты и автодороги на подконтрольной Украины территории.

Сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Он был в розыске с 2014 года. Принадлежал к бандформирования "Полтинник", нес службу на блокпостах и ​​сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей не только минировал автодороги и мосты, но и подрывал их.

Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу на город Соледар, мосты в городе Лисичанск в районе улиц Красная и Пролетарская. Также - заминировал и взорвал Томашовский мост, расположенный между Лисичанском и Рубежным.

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У него изъяли стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножи к винтовке времен Второй мировой войны.

На Донбассе ликвидировали полевого командира террористов ДНР Алексея Троцая с позывным "Лев".

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Дата
12
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