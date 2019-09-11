Под Донецком ликвидировали одного из главарей ДНР

 
Ексклюзивы
1/5
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
Просмотров: 477
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Просмотров: 1215
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 801
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1224
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
1 Просмотров: 963
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2034
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
1 Просмотров: 693
Как Украина встречала пленников из РФ
Как Украина встречала пленников из РФ
Просмотров: 6040
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
6 Просмотров: 12718
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Просмотров: 46559
Фото
Все фото
4
5
5
6
10
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
В ДТП в Донецкой области заживо сгорели люди
В ДТП в Донецкой области заживо сгорели люди
Разбитые дороги, безработица и заброшенные квартиры - показали депрессивный город на Донбассе
Разбитые дороги, безработица и заброшенные квартиры - показали депрессивный город на Донбассе
Самолет с пленниками сел в &quot;Борисполе&quot; (обновляется)
Самолет с пленниками сел в "Борисполе" (обновляется)
Видео
Все видео
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
Бойцы 53-й бригады достойно отреагировали на ночной обстрел оккупантов
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4104
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1557
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30438
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6768
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2019
1 Просмотров: 774
Вулиця Ямамото
Ніколи не чув романтичнішої назви, аніж вулиця Зірниця в селі Лісовому на Черкащині. Там живе мій 89-річний тесть. — Юра, батькові важко ...
среда, 11 сентября 2019 17:15

Под Донецком ликвидировали одного из главарей ДНР

  Комментировать

На Донбассе ликвидировали полевого командира террористов "ДНР" Алексея Троцая с позывным "Лев".

Об этом сообщил блогер Necro Mancer на странице в Twitter, ссылаясь на паблик террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе

"Троцай Алексей Сергеевич. Одиннадцатого полк "ДНР", воюет под Донецком. Уроженец Ясиноватского района. Родился 12/11/1976. Раненый 06/09/2019 в районе Спартак/Ясиноватая, северо-запад от Донецка. Умер в реанимации 10/09/2019", - говорится в сообщении.

Известно, что боевик Троцай - командир роты разведки оккупантов.

Автор: myrotvorets.center
  Скриншот с сайта Миротворец с информацией о боевике
Скриншот с сайта Миротворец с информацией о боевике

На оккупированной части Донбасса боевики соорудили памятник в честь погибших террористов.

Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Донецком ликвидировали одного из главарей ДНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
сентября

Огненные столбы и цунами - в Крыму произошло землетрясение

Коноплянка забил чудо-гол сборной Англии на "Уэмбли"

Стальные конструкции торгового центра расплавились за полтора часа

Самое читаемое
Кто жил во Львове в XIX в. - подборка фото
Кто жил во Львове в XIX в. - подборка фото
15
 Просмотров: 17856
В Украину приехал путинский байкер - правоохранительные органы его игнорируют
В Украину приехал путинский байкер - правоохранительные органы его игнорируют Просмотров: 14248
Украинский вездеход спасает пострадавших от урагана &quot;Дориан&quot; в Америке
Украинский вездеход спасает пострадавших от урагана "Дориан" в Америке Просмотров: 13563
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
Какую прическу можно делать женщинам, чтобы выглядеть моложе
8
 Просмотров: 10260
Стадион в России, на котором проводили Кубок мира, тонет в болоте
Стадион в России, на котором проводили Кубок мира, тонет в болоте
5
 Просмотров: 9054
Донбасс
"Сделали из пластилина" – в сети смеются над памятником "героям" ДНР
"Сделали из пластилина" – в сети смеются над памятником "героям" ДНР Просмотров: 540
За убийства украинцев российскому десантнику присвоили "Героя России"
За убийства украинцев российскому десантнику присвоили "Героя России" 1 Просмотров: 3330
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
4
 Просмотров: 2547
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
5
 Просмотров: 387
Ликвидировали российского наемника по прозвищу "Ювелир"
Ликвидировали российского наемника по прозвищу "Ювелир" Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
Савченко попытается пройти медкомиссию на летчицу
5
"Слуг народа" обвинили в краже чужих законопроектов
3
Одесса жаждет наказания для всех, кто заставил ее оторваться от совка
2
"Коррупцию возглавляют люди, в чьих руках тысячи судей, миллиарды долларов, телеканалы"
2
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Голосов: 6136
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua