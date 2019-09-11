Под Донецком ликвидировали одного из главарей ДНР

На Донбассе ликвидировали полевого командира террористов "ДНР" Алексея Троцая с позывным "Лев".

Об этом сообщил блогер Necro Mancer на странице в Twitter, ссылаясь на паблик террористов.

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"Троцай Алексей Сергеевич. Одиннадцатого полк "ДНР", воюет под Донецком. Уроженец Ясиноватского района. Родился 12/11/1976. Раненый 06/09/2019 в районе Спартак/Ясиноватая, северо-запад от Донецка. Умер в реанимации 10/09/2019", - говорится в сообщении.

Известно, что боевик Троцай - командир роты разведки оккупантов.

Автор: myrotvorets.center Скриншот с сайта Миротворец с информацией о боевике

На оккупированной части Донбасса боевики соорудили памятник в честь погибших террористов. Пользователи Twitter отметили низкое качество памятника, его дешевизну и примитивность.