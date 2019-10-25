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пятница, 25 октября 2019 21:57

Задержали женщину, которая помогала боевикам ДНР

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Задержали женщину, которая помогала боевикам ДНР
Женщину задержали на 60 суток. Фото: "Цензор"

В Житомире суд заключил под стражу женщину, помогавшую террористам ДНР.

Королевский районный суд Житомира применил в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога сроком на 2 месяца, передает пресс-служба прокуратуры Житомирской обл.

Продолжается досудебное расследование.

"Гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, разделяя взгляды и цели участников террористической организации ДНР, в период с апреля 2019 по настоящее время, способствовала этой террористической организации", - говорится в сообщении.

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Сепаратистка собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в ООС на территории Донецкой области.

Спецоперацию по выводу из оккупированной территории боевика пророссийской террористической организации ЛНР провели сотрудники Службы безопасности Украины.

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