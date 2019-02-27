Задержали террориста, охранявшего сбитый Boeing 777 рейса MH17

Правоохранители зоны ООС задержали сепаратиста, который был членом незаконного вооруженного формирования "Восток".

В ряды террористов человек вступил в 2014 году, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

До этого момента 41-летний гражданин Украины отсидел срок за изнасилование.

После того, как его отпустили он присоединился к рядам ДНР. Выполнял приказы российского руководства, по его словам был свидетелем издевательств боевиков над мирным населением.

Сепаратист утверждает, что на его глазах расстрела местной жительницы.

Фото: Государственная пограничная служба

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Подтверждением преступлений стали данные из его личных страниц в соцсетях.

Также у мужчины нашли фотографии, где он позировал рядом с обломками сбитого российскими боевиками пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17 малайзийских авиалиний.

Стало известно, что сепаратист в течение 2-х месяцев охранял остатки самолета и доказательства того, что самолет сбили именно россияне с неподконтрольного украинской власти населенного пункта Грабово, Шахтерского района, Донецкой области.

В ноября 2014 году он дезертировал и скрывался в захваченном россиянами Енакиево. Затем боевик решил начать жизнь с начала и перебрался в подконтрольный украинскому правительству Торецк.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Жители поселка Мироновское Донецкой области показали как они живут в 4 км от линии фронта. Зимой 2015 года, во время боев за Дебальцево, поселок неоднократно обстреливали.