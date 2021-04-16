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пятница, 16 апреля 2021 12:27

Задержали сторонницу террористов, которая хотела поменять фамилию

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Задержали сторонницу террористов, которая хотела поменять фамилию
На границе задержали женщину, которая занималась пророссийской пропагандой. Фото: СБУ

СБУ задержала сотрудницу подконтрольной террористам ЛНР управления культуры, молодежи и спорта города Довжанск Луганской области.

Ее арестовали во время пересечения государственной границы Украины. Женщина уехала из оккупированных районов Луганщины в РФ. Затем через пункт пропуска "Меловое" пыталась попасть в Украину. Задержанная хотела поменять фамилию и продолжить жить на подконтрольной территории, сообщает СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась в должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. При этом активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

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С 2015 года она находится в розыске за создание террористической группы или террористической организации.

Теперь ей готовят сообщение о подозрении.

СБУ разоблачила бывшего сотрудника спецслужбы МГБ террористов ЛНР, который трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел Украины. Мужчина незаконно занимал должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.

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