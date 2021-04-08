Задержали боевика ЛНР, который устроился в сервисный центр МВД

Террорист незаконно устроился работать в МВД. Фото: СБУ

СБУ разоблачила бывшего сотрудника спецслужбы МГБ террористов ЛНР, который трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел Украины.

Мужчина незаконно занимал должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. Предоставил сфальсифицированные документы при приеме на работу. Он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков, передает СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что человек в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником" так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР", - говорится в сообщении.

Террорист собирал информацию о местах дислокации и средствах безопасности админзданий органов государственной власти и правоохранительных органов Украины и пропагандировал антиукраинскую идеологию. Вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали боевика, причастного к убийству сотрудника СБУ

В 2016 году он покинул временно оккупированную территорию через Россию. Его задержали в жилом районе Новой Каховки на Херсонщине. У него обнаружили документы, которые приобщат к доказательной базе. Также изъяли 2 тротиловые шашки с электродетонаторами.

Суд уже арестовал подозреваемого.

Так называемого министра связи и массовых коммуникаций оккупационной администрации России в Луганской области объявили в розыск. Украина сообщила Олегу Фетисову о подозрении. Сообщает Офис генпрокурора.