Задержали боевика, который прятался в украинском тылу

Служба безопасности Украины задержала участника одного из подразделений ЛНР, принимавшего участие в обстрелах города Счастье.
Сообщила об этом пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, мужчина присоединился к незаконным вооруженным формированиям летом 2015 года. Сделал это из корыстных побуждений. После обучения на полигоне вступил в "гаубично-артиллерийский дивизион".
"Боевик принимал участие в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины и жилых массивов города Счастье. Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников", — отмечают в СБУ.
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Контрразведка установила местонахождение бывшего боевика и задержала его. Против него открыли уголовное производство по части 1-й статьи 258-3 УК Украины — создание террористической группы или террористической организации. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В Житомире задержали женщину, которая помогала боевикам ДНР. Сепаратистка собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в ООС на территории Донецкой области.
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