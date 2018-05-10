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четверг, 10 мая 2018 17:13

"За выбор украинского надо оплатить. Иногда судьбой Шевченко, иногда - судьбой Стуса, а порой - Дзюбы" - самое интересное в журнале "Країна"

Неполноценность - это психология имперской окраины. Когда есть центр, а мы - периферия. Теперь наш центр там, где хоронят воина, где кто-то совершает свой подвиг, где происходят самые существенные для нашего дальнейшего существования события. Уже никогда этот центр не будет в Москве.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал священник, филолог Виктор Маринчак.

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"Наша идентичность сегодня - проблема не происхождения, а выбора. Я, мои друзья, знакомые выбрали быть украинцами. Вопреки тому, что еще до позавчера ими не быть было выгоднее, - говорит Виктор Маринчак. - Я никого не сужу, потому что хорошо знаю, что надо оплатить выбор за украинское. Иногда судьбой Тараса Шевченко, иногда судьбой Василия Стуса, а порой судьбой Ивана Дзюбы. Человек как частное лицо может выбрать безопасность - это проблема его совести. Но как представитель интеллигенции и христианин я за что-то отвечаю. Передо мной украинская культура - затравленная и униженная. Разве не брошусь я защищать того, кого обижают? Я должен каяться, что выбрал украинское слишком поздно. Если бы мы реализовывали этот выбор с 1960-х массово, то Майдан был бы раньше".

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №18 (421) от 10 мая 2018 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278).

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10
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