За российский паспорт жителей оккупированных территорий будут допрашивать

СБУ идентифицировало 13 тыс. Человек, оформили российские паспорта. Фото: росзми

Украина идентифицировала лиц, получивших российские паспорта на Донбассе.

Документы получили более 13 тыс. Человек, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, пишет Радио НВ.

"У нас есть полная картина, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей - это большие цифры. На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек - значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию размежевания", - сообщил Матиос.

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Он говорит, что следователи уже допросили некоторых людей, задержав их при пересечении КПВВ на Донбассе.

Жители ДНР закапывают свои документы и номерные знаки полученные в ОРДО при пересечении линии разграничения. Въезжать на украинский КПВВ с документами и номерами ДНР нельзя.