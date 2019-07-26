"Нужно прятать любые документы ДНР" - как жители ОРДО едут в Украину

Жители ДНР закапывают свои документы и номерные знаки полученные в ОРДО при пересечении линии разграничения. Въезжать на украинский КПВВ с документами и номерами ДНР нельзя.

Местные жители постоянно испытывают разного рода трудности, связанные с войной и пересечением линии разграничения. Чтобы обойти сложные ситуации, приходится хитрить.

"Перед пунктом пропуска в сторону Украины нужно прятать любые документы, связанные с ДНР. На обратном пути нужно постараться найти в том же месте, забрать и въехать обратно уже как гражданин ДНР. Нет никакой гарантии, что их не найдет кто-то другой и не захочет вознаграждения", — сообщил блогер Максим Баринов.

Жители ДНР закапывают свои документы перед украинскими КПВВ. Фото: Максим Баринов

Жителям ОРДО без этих документов — никак. Передвижение по территории ДНР возможно только с документами местной регистрации. Если их нет, то с нарушителя взимают штраф в 1000 рублей (403.6 грн - Gazeta.ua). Транспортное средство подлежит принудительному отчуждению на штрафплощадку.

Документи ДНР перед українськими КПВВ. Фото: Максим Баринов

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Послы стран-членов Евросоюза начали обсуждать выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Работа над запретом владельцам таких паспортов въезда в Евросоюз займет некоторое время, но это, наконец, произойдет, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter. Напомним, 4 апреля Путин подписал указ о упрощенное получения российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса. 29 и 30 апреля в Ростовской области открылись 2 центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. 1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. 8 мая Кабмин Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий. 17 июля Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей.