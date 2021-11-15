За период перемирия список заложников ОРДЛО увеличился - Денисова

258 граждан Украины считаются пропавшими без вести. Фото: УНИАН

Украине известно о 301 граждане нашей страны, которого незаконно "осудили" и удерживают в местах несвободы ДНР и ЛНР. Еще 258 граждан числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью, пишет "Дом".

"Если мы говорим о тех гражданах, которых взяли в плен, "осудили" за "шпионаж" в отношении Украины, то за период войны - это 301 гражданин Украины. Из них: 30 женщин, 44 военнослужащих", - сказала она.

Сколько действительно украинцев незаконно содержат в тюрьмах, колониях, СИЗО, "на подвалах" в отдельных районах ОРДЛО - неизвестно.

"Мы можем знать о тех людях, с которыми есть связь у их родственников. Но у нас есть те, с кем мы не имеем связи. Мы считаем, что они там находятся. раз подтвердят, что там есть этот гражданин, второй раз - не подтвердят", - пояснила Денисова.

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27 июля 2020-го вступили в силу договоренности о прекращении огня на Донбассе, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы. Они действуют до сих пор, но нарушаются оккупантами.

"За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрьмы (ОРДЛО. - Gazeta.ua), увеличился на 70 человек. И процесс продолжается. Каждый день мы видим, что кого-то взяли, потом выпустили, потом снова взяли", - рассказала она.

258 граждан Украины, которые находятся в списках пропавших без вести на неподконтрольной части Украины, могут содержать в местах несвободы.

"В нашей практике есть такое, что восемь человек мы разыскали и включили в списки на обмен… Поэтому "забвение - хуже измены". Нужно каждый день помнить об этом. И малейшее известие о том, что кто-то кого-то видел в тюрьме, "на подвале" дает нам надежду, что этот человек жив. Мы сразу вносим его в такие списки", - отметила Денисова.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. Среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены, заявила Людмила Денисова.