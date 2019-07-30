"Выживая, он не смотрел нам в глаза" - 22-летнего тяжелораненого матроса спасают в Днипре

22-летний старший матрос Виктор получил крайне тяжелые ранения на Донбассе. Фото: Yulia Ratsybarska/RadioSvoboda

Ночью 30 июля старшего матроса Виктора, 22 года, доставили в Областную клиническую больницу им. Мечникова в Днипре. Он получил минно-взрывную травму: многочисленные осколочные ранения лица, разбитые и обожженные раны головы, тяжелое ранение глаз, ранения шеи, грудной клетки, правого бедра.

В Днипро доставлен в крайне тяжелом состоянии и на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Выживая, он не смотрел нам в глаза. С двенадцати ночи врачи "скорой", реаниматологи, нейрохирурги, офтальмологи провели манипуляции и операции, восстанавливали жизненные функции и зрение, - пишет главный врач Сергей Рыженко в Facebook. - К девяти утра положительная динамика: открывает глаза, приходит в себя, реагирует на речь".

Виктор родом из города Апостолово Днепропетровской области.

"Он в Днипре, в Мечникова и, значит, дома. А дома и стены помогают", - говорят опытные реаниматологи.

Тяжелораненный 21 мая боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады Александр Беспалов, который перенес сложную операцию на головном мозге, вышел из комы и начал самостоятельно дышать.