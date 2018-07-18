Выяснили имена террористов, которых снайпер ВСУ ликвидировал в Донбассе

Стали известны имена двух боевиков, которых украинский снайпер обезвредил 17 июля.
Со ссылкой на собственные источники об этом сообщили в Depo.Донбас.
Первый погибший - Боршипольц Андрей Валерьевич, 1975 года рождения, - проникающее огнестрельное ранение левого глазного яблока. Второй погибший боевик - Волков Максим Сергеевич, 1983 года рождения, - сквозное огнестрельное ранение грудной клетки в области сердца.
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Тела доставили в морг оккупированного Перевальска Луганской области.
Между тем украинские военные нанесли точный удар по позициям боевиков на Донбассе.
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