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среда, 18 июля 2018 15:57

Выяснили имена террористов, которых снайпер ВСУ ликвидировал в Донбассе

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Выяснили имена террористов, которых снайпер ВСУ ликвидировал в Донбассе
Стали известны имена террористов, которых уничтожил украинское снайпер. Фото: "Новая газета"

Стали известны имена двух боевиков, которых украинский снайпер обезвредил 17 июля.

Со ссылкой на собственные источники об этом сообщили в Depo.Донбас.

Первый погибший - Боршипольц Андрей Валерьевич, 1975 года рождения, - проникающее огнестрельное ранение левого глазного яблока. Второй погибший боевик - Волков Максим Сергеевич, 1983 года рождения, - сквозное огнестрельное ранение грудной клетки в области сердца.

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Тела доставили в морг оккупированного Перевальска Луганской области.

Между тем украинские военные нанесли точный удар по позициям боевиков на Донбассе.

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Дата
18
июля

ВСУ взяли под контроль часть Луганска

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