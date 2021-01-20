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Выстоять помог пример киборга Терещенка и книги Шкляра - Маркив

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Преданность жены и родных, поддержка украинского общества и государства и крепкий характер. О том, что помогло выстоять в тюрьме и дождаться оправдания, рассказал в интервью журналу "Країна" военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив.

3 года и 3 месяца провел в колонии строгого режима "Опера" в Милане, где отбывают наказание особо опасные преступники.

"В тюрьме депрессия, беспомощность, отчаяние. Все, что побуждает разочароваться. Пока был в АТО, не помнил, снились ли мне сны. В тюрьме начали".

Первым к нему наведался генконсул Украины в Милане Евгений Шквира.

"Жил этим делом. Передал: в МВД его изучили, держись, тебя не оставят. Я понимал: шансов мало, но достаточно, чтобы не терять веру.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Нацгвардеец Виталий Маркив рассказал, что ему помогло выстоять в итальянской тюрьме. Его ложно обвинили в причастности к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли в 2014-м на Донбассе
Нацгвардеец Виталий Маркив рассказал, что ему помогло выстоять в итальянской тюрьме. Его ложно обвинили в причастности к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли в 2014-м на Донбассе

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Мне передали книгу киборга Александра Терещенка. Подписал для меня протезами (при обороне Донецкого аэропорта 2014-го потерял правую руку и кисть левой. - Gazeta.ua). Он - пример отваги и мужества. Человек, потерявший почти все, не потерял ценного - желание жить. Для меня это пример. Поразили книги Василия Шкляра "Черный ворон" и "Троща". Те события происходили в моих краях. Националистам давали 25 лет ГУЛАГа. Еще год - и был бы, как они.

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Услышав приговор, закипел от злости и адреналина. Это было подло и позорно. Хотелось перевернуть стол. Но подумал: нет, они этого и ждут. Вышел, крикнул во всю грудь: "Слава Украине!" Была тишина. Услышал: "Героям слава!"

Беседу с бойцом Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым читайте в журнале "Країна" от 21 января 2021 года.

3 ноября апелляционный суд Италии признал украинского нацгвардейца Виталия Маркива не причастным к гибели итальянского корреспондента Андреа Роккелли 2014-го на Донбассе. И отменил приговор в 24 года тюрьмы. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты украинского военного. Этого решения он ждал более 3 лет.

4 ноября Маркив вернулся в Киев. Продолжил службу в Нацгвардии. Восстанавливается на 3-м курсе университета МВД.

Автор: Ольга ЮРКОВА
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