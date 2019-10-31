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четверг, 31 октября 2019 13:47

Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух

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В 80-й бригаде десантно-штурмовых войск разгорелся скандал.

Бывшего бойца Вадима Наконечного, добровольно пошедшего защищать Украину от русских заставляют возместить 120 тыс. грн. за утрату прибора ночного видения на учениях, пишет Zaxid.net.

Автор: Скриншот
  С бойца АТО требуют 120 тыс. грн за прибор, который он потерял на учениях
С бойца АТО требуют 120 тыс. грн за прибор, который он потерял на учениях

Он прошел множество горячих точек: Счастье, Крымское, Победа, Трехизбенка, Золотое. Но беда с ним приключилась на учениях.

"Где-то 1-2 часа ночи, я поправляю автомат, потому что с колена стрелял из РПГ, потому что он уперся. Смотрю, что-то не хватает, оказывается, одного прицела нет. Приложил командиру, но кто будет останавливаться, сразу вперед. На рассвете доложил ротному и должны были организовать поиски, но на них меня не взяли", - рассказал подробности инцидента участник боевых действий.

Через день часть отправили назад, на фронт. Об ответственности бойца даже не предупредили.

Затерянный прибор передали Украине США. В воинской части решили - вина на бойце и платить ему.

"Сначала мне 5000 гривен предлагали, якобы он столько стоит, потом 16 с копейками. В госпитале когда лежал, так вообще устно говорили:" заплатишь столько-то", не знаю кто звонил, не индицируется. Уже на дембеле приходит исполнительный лист: взимать деньги", - пожаловался защитник Украины.

Но окончательная сумма возмещения поразила мужа - 120 тыс. Грн. семье были не по карману. Все дело в том, что стоимость утраченного прибора умножили на три.

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Автор: Скриншот
  С бойца АТО требуют 120 тыс. грн за прибор, который он потерял на учениях
С бойца АТО требуют 120 тыс. грн за прибор, который он потерял на учениях

"Выставлены все имущество мужа под арест, после АТО очень изменился, болезней кучу имеет, это все подтверждено медицинскими справками. Мы не знаем, как нам выплачивать такую ​​сумму", - поделилась криком души жена ветерана Екатерина Наконечная.

Адвокат бойца говорит, что Львовский окружной админсуд не учел всех обстоятельств.

"Для привлечения к полной материальной ответственности должен быть умысел этого лица. В этой ситуации такого нет. Если брать нормы действующего законодательства, которым регулируется возмещение вреда военнослужащего, можно было применить полную материальную ответственность, а частичную", - говорит юрист Мария Качабульська.

Члены партии "Слуга народа" грубо перебили выступление Яны Зинкевич, народного депутата от партии "Европейская солидарность".

Ей отключили микрофон и кричали "позор" во время выступления в сессионном зале

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