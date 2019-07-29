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Вышел на свободу боевик, причастный к делу МН17

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Вышел на свободу боевик, причастный к делу МН17
Укравший трейлер для перевозки "Бука" боевик Дмитрий Куприян вышел на свободу / фото: Миротворец

Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной ДНР Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.

Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014-го трейлера для перевозки ЗРК "Бук", пишут Украинские новости.

Именно с этого ЗРК 17 июля 2014-го в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

Куприян был задержан украинскими правоохранителями во время пересечения госграницы в декабре 2015-го.

В декабря 2017-го был приговорен киевским судом к 5 годам лишения свободы. Но в отношении его был применен "закон Савченко". Срок тюремного заключения Киприана закончился 20 июня текущего года.

Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

Куприян обязан в ночное время находиться дома и 4 раза в месяц отмечаться в полиции. Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

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Дмитрий Куприян является близким соратником российского террориста, полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), командовавшего наемниками РФ на Донбассе в 2014-м.

Главное следственное управлением Службы безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве о сбивании 17 июля 2014-го самолета Боинг 777 рейса MH-17.

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