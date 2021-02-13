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суббота, 13 февраля 2021 10:36

Выполнить невозможно: Ермак высказался по Минских соглашениях

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Выполнить невозможно: Ермак высказался по Минских соглашениях
Украинская сторона сделает все для реализации заложенных в Минских соглашениях принципов. Фото: dw.com

Минские соглашения практически невозможно выполнить.

Однако украинская сторона сделает все для реализации заложенных в них принципов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном".

"В той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - говорит Ермак.

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В процессе согласования нового плана, который должен базироваться на принципах Минских соглашений, нужно вносить корректировки чтобы спасти их, считает Ермак. И добавляет, что "через шесть лет заключения Минских соглашений, фактически ощутимых результатов нет". Но прогресс в переговорах все же есть, хоть они идут медленно и сложно.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на обострение ситуации на Донбассе. Резкий рост количества обстрелов является "организованной провокацией", по его словам. В то время, когда убивают украинских защитников, переговоры проводить невозможно.

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