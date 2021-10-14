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четверг, 14 октября 2021 10:34

"Выплакала все слезы". Выпустили сериал о женщинах и войне
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Состоялся предпремьерный показ нового документального сериала о женщинах в контексте войны "Сильная".

Проект снял общественный телеканал "UA: Перший". Автором сериала является режиссер Снежана Потапчук. Продюсером стала Екатерина Феленюк - продюсер творческого объединения общественно-политического вещания.

Первый документальный цикл состоит из трех серий. Будут ассказывать о роли женщин в восстановлении воинов после возвращения из зоны ООС.

"За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина", - говорит Потапчук.

На создание сериала ее вдохновила первая героиня Татьяна Гордийчук - жена военнослужащего, Героя Украины Игоря Гордийчука.

Автор: Лилия Мыцко
  Героями первой серии стали Татьяна и Игорь Гордийчук
Героями первой серии стали Татьяна и Игорь Гордийчук

"Я увидела фото, где Татьяна спряталась за его спину, чтобы ее не было видно, а кто-то сфотографировал сбоку. Она поддерживала. Меня так поразила эта фотография, задела за живое. Я сразу нашла контакты Татьяны и предложила ей стать участницей проекта. Она согласилась.

Мы встретились, долго разговаривали, плакали. Если бы не Гордейчук, то не было бы этого сериала", - рассказала автор.

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Татьяна Гордейчук долго решалась на съемки. Не хотела переживать эмоции снова.

"Я знала, что будет трудно, потому что вспоминать все события для меня было испытанием. До этого ко мне также обращались журналисты. Приходили даже в больницу, где лежал муж. Однако тогда у меня были другие приоритеты. Я боролась за жизнь любимого человека и боялась, что любое слово может изменить все. Я помню, как он впервые сам побрился, начал становиться на ноги. Не хотелось никого в это пускать. Думла, что все может исчезнуть", - говорит героиня.

Героями первой серии стали Татьяна и Игорь Гордийчук
Фото: Лилия Мыцко
Героями первой серии стали Татьяна и Игорь Гордийчук
Героями первой серии стали Татьяна и Игорь Гордийчук
Героями первой серии стали Татьяна и Игорь Гордийчук
Героями первой серии стали Татьяна и Игорь Гордийчук

На предпоказ пришли друзья и знакомые Гордийчук. Они были рядом все время и переживали за судьбу Игоря.

"Очень трудно было смотреть. Выплакала все слезы. Мы работаем вместе с Татьяной и очень ею гордимся. Она на самом деле сильная и добрая женщина. Знали ситуацию, но много подробностей узнали сегодня впервые. Нет слов", - поделились впечатления от сериала коллеги Татьяны Гордийчук.

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Игорь Гордийчук сразу согласился на то, чтобы жена снималась в докуметально проекта. Сегодня гордится Татьяной и не сдерживает слов благодарности к любимой.

Премьера первой серии состоится в "UA: Первый" 14 октября в 13:15. Выход приурочили ко Дню защитников и защитниц Украины. также сериал можно посмотреть на YouTube-канале "UA: Первый". Вторую серию планируют выпустить 24 октября.

Игорь Гордийчук в 2014 году получил открытую черепно-мозговую травму. Машина, на которой он ехал с собратьями, наткнулась на мину. Полковник пролежал под августовским солнцем раненый почти трое суток. Когда его нашли, то думали, что уже мертв. За его жизнь боролись украинские врачи.

Потом Гордийчука отправили на реабилитацию в США. Генерал-майор Игорь Гордейчук получил звание Герой Украины.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
14
октября

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

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