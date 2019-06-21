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пятница, 21 июня 2019 16:56

Выбрали лучшего снайпера Сухопутных войск

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Выбрали лучшего снайпера Сухопутных войск
В "Десне" определили лучших снайперов Сухопутных Войск / фото иллюстративное: Анатолий Гаевский

Конкурс на лучшего снайпера Сухопутных войск прошел в учебном центре "Десна" в Черниговской области.

Первенство соревнований взяла команда учебного центра, "серебро" и "бронзу" завоевали представители 92-й отдельной механизированной бригады, сообщают в "Десне".

"Снайпер - многогранный, универсальный боец. Он должен обладать совершенно не только собственным оружием, но и ножом, пулеметом, автоматом. Он должен уметь все. И украинские снайперы полностью соответствуют всем требованиям по всем героизмом, упорством и воодушевлением в борьбе", - пишут в сообщении.

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Бойцы ВСУ показали, как эффективно уничтожают российских снайперов.

Они ежедневно совершенствуют навыки, чтобы потерь врага было больше, пишет пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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