Выборы на Донбассе: в ЦИК сделали заявление

Соответствующее решение ЦИК принял на основании писем от Донецкой и Луганской областных государственных администраций, в которых указано, что проведение выборов невозможно из-за угрозы безопасности граждан. Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия признала невозможным проведение 28 марта местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующее решение ЦИК принял на основании писем от Донецкой и Луганской областных государственных администраций, в которых указано, что проведение выборов невозможно из-за угрозы безопасности граждан. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

"От Луганской и Донецкой областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций 15 января 2021 года в ЦИК поступили письма, в которых говорится, в частности, о том, что по информации уполномоченных органов, несмотря на достижение договоренностей по безусловному соблюдению режима всеобъемлющего и полного прекращения огня, в настоящее время фиксируются обстрелы подконтрольной украинской власти территории со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - заявили в ЦИК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Довыборы в Раду пройдут в марте - ЦИК

К перечню громад, где не состоятся местные выборы относятся 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

В декабре Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области.