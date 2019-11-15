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пятница, 15 ноября 2019 10:36

"Вы не людей возвращаете, а желудки" - заявления Сивохо о Донбассе разозлили украинцев

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&quot;Вы не людей возвращаете, а желудки&quot; - заявления Сивохо о Донбассе разозлили украинцев
Бывший комик считает, что линию разграничения на Донбассе надо назвать линией соприкосновения. Фото: novynarnia.com

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо предлагает вернуть ментально в Украину жителей Донбасса. Украинцы такими идеями возмущены.

Предложения Сивохо написал на странице в Facebook.

По его словам, целью нынешней власти является диалог и примирение людей.

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"Для этого нам нужно вернуть людям пожилого возраста пенсии, найти способ, как компенсировать убытки по разрушенному и утраченному жилью из-за вооруженного конфликта на Донбассе, 140 тыс. детей, родившихся на неподконтрольной территории (Донбасс и Крым), должны получить украинские документы, упростить порядок пересечения КПВВ и создать нормальные человеческие условия на пропускных пунктах, изменить информационную политику. Избавиться штампов "свои-чужие, сепары-укры", - написал Сивохо.

Также бывший комик считает, что линию разграничения на Донбассе надо назвать линией соприкосновения. Пользователи возмущаются такими инициативами и пишут гневные комментарии под сообщением Сивохо.

"Относительно возвращения пленных - ни слова. По поводу поиска без вести пропавших - ни слова. Один вопрос: хотя бы один раз были на похоронах защитника Украины? Посидите в окопе "вместе со своей командой" под артой и снайперским огнем, может, более постепенная интеграция будет. Вы не украинцев возвращаете, а желудки, которым пофиг, какой флаг над ними", - пишут в комментариях к посту.

"Я извиняюсь, спрошу еще раз! Вы точно советник СНБО Украины? Вы из Марса! 6 лет прохохотали, теперь будете такое пороть? Вы вообще понимаете, что вы пишете и говорите?! Да вы предатель украинских интересов!" - отреагировали на пост в сети.

"Для скорейшего решения проблемы предлагаю господину Сивохе переехать жить в родной Донецк", - пишут украинцы.

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо заявил о "надоевшей политике воинственной меньшинства".

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