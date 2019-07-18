ВСУ разгромили штаб боевиков под Горловкой: показали видео точных ударов

Украинские военные из 53-й бригады разбомбили позиции врага под Горловкой на Донбассе.
Оккупанты понесли потери. Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин и опубликовал соответствующее видео.
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"Они хорошо окопались. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из заброшенных дачных домиков у них там что-то типа штаба или место для отдыха. Три из трех легли прямо по цели. А второй (видео 0:27) точно в "десятку", - написал Мисягин.
В июне украинские военные нанесли оккупантам значительных потерь на Донбассе. Российско-оккупационные войска ежедневно провоцировали подразделения ОС огнем из разных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.
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