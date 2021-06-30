 
Ексклюзивы
1/5
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 90
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 711
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 108
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 225
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Просмотров: 1116
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Электроэнергия подорожает осенью - эксперт
Просмотров: 450
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
"Мы прошли в 1/4 финала" - как фанаты болели за Украину
Просмотров: 1260
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Слонов и крокодилов "поселили" в центре Киева: впечатляющие фото
Просмотров: 828
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн
Просмотров: 630
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Будет большой распил ко Дню Независимости: основатель Prozorro о закупках на 5 млрд без тендеров
Просмотров: 603
Фото
Все фото
4
11
7
10
6
ВСУ провели танковые маневры на Донбассе
ВСУ провели танковые маневры на Донбассе
&quot;Это - провокация Авакова &quot;- во время суда над Кузьменко и Дугарь искали террориста
"Это - провокация Авакова "- во время суда над Кузьменко и Дугарь искали террориста
Вертолеты и самолет искали подводную лодку противника: военные показали фото
Вертолеты и самолет искали подводную лодку противника: военные показали фото
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу &quot;вагнеровцев&quot;
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
Как украинские спецназовцы прошли экзамен НАТО: показали фото
Как украинские спецназовцы прошли экзамен НАТО: показали фото
Видео
Все видео
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Попасть в цель с 2 км – украинские ветераны создали уникальную антиматериальную винтовку
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
Журналисты установили, кто больше всех обогатился в ОРДО
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 126
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 756
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2142
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 765
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 1008
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
среда, 30 июня 2021 20:50

ВСУ провели танковые маневры на Донбассе
4

  Комментировать

На Донбассе прошли занятия по боевой подготовке танковых и механизированных подразделений ВСУ.

Военные отработали оборону и наступление, элементы инженерного оборудования позиций, перемещение и изменение позиций, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По легенде учений, противник прорвал оборону пехоты и начал наступление. Танковый взвод в составе трех танков выехал для отражения нападения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак

"По команде, подразделение вышло на огневой рубеж, отбило условную вражескую атаку и совершило контратаку на противника. Танковый взвод уничтожил вражескую технику и захватил выгодный рубеж, а также обеспечил закрепление на нем механизированных подразделений", - говорится в сообщении.

Танковый взвод отбил атаку, уничтожил технику врага и захватил выгодный рубеж. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Танковый взвод отбил атаку, уничтожил технику врага и захватил выгодный рубеж. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Танковый взвод отбил атаку, уничтожил технику врага и захватил выгодный рубеж. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Танковый взвод отбил атаку, уничтожил технику врага и захватил выгодный рубеж. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Верховная Рада проголосовала за новую структуру территориальной обороны и создание сопротивления. Численность ВСУ должны увеличить на 11 тыс. Кадровых военных - до 261 тысяч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ провели танковые маневры на Донбассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Кто и как провозглашал Акт восстановления независимости Украины в 1941 году - подборка фото

На теле священника вырезали крест и посыпали солью

Провозгласило Акт восстановления Украинского Государства

Украинское научное общество заставили выехать за границу

Над тайгой прогремел Тунгусский взрыв

Ученые нашли ген, запускающий развитие сколиоза

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 9999
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
Впервые в истории трансгендер победила на конкурсе красоты: эффектные фото
8
 Просмотров: 6336
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
Украина одолела Швецию с голом на последней добавленной минуте – 2:1
 Просмотров: 5895
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 4653
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
Почему Украина вышла в четвертьфинал Евро
 Просмотров: 4482
Донбасс
Россия хочет присоединения США к нормандскому формату
Россия хочет присоединения США к нормандскому формату Просмотров: 387
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
 1 Просмотров: 549
В столице разоблачили боевика ЛНР
В столице разоблачили боевика ЛНР Просмотров: 306
Оккупанты атаковали ВСУ. Украинцы ответили
Оккупанты атаковали ВСУ. Украинцы ответили Просмотров: 360
Оккупанты на Донбассе используют просроченные российские боеприпасы - штаб
Оккупанты на Донбассе используют просроченные российские боеприпасы - штаб Просмотров: 234
Больше всего комментируют
33
"Протянули соломинку дружбы России" - Киркоров намылился в Украину
14
Зеленского обвинили в госизмене - под ОП собрались по делу "вагнеровцев"
3
В центре Санкт-Петербурга прозвучал гимн Украины
2
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
1
"Действия Зеленского - предательство государственных интересов Украины". Акция протеста прошла под окнами президента
Голосов: 11225
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть