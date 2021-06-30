ВСУ провели танковые маневры на Донбассе

На Донбассе прошли занятия по боевой подготовке танковых и механизированных подразделений ВСУ.

Военные отработали оборону и наступление, элементы инженерного оборудования позиций, перемещение и изменение позиций, эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По легенде учений, противник прорвал оборону пехоты и начал наступление. Танковый взвод в составе трех танков выехал для отражения нападения.

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"По команде, подразделение вышло на огневой рубеж, отбило условную вражескую атаку и совершило контратаку на противника. Танковый взвод уничтожил вражескую технику и захватил выгодный рубеж, а также обеспечил закрепление на нем механизированных подразделений", - говорится в сообщении.

Верховная Рада проголосовала за новую структуру территориальной обороны и создание сопротивления. Численность ВСУ должны увеличить на 11 тыс. Кадровых военных - до 261 тысяч.