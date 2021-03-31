ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29

Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.
Самолет предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов. Об этом сообщает Укроборонпром.
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Ремонтные работы провело Госпредприятие Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
"Несмотря на вынужденные остановки, связанные с пандемией, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками остается неизменным приоритетом для коллектива", - отметил директор завода Дмитрий Матрунчик.
На Одесском авиационном заводе начнут собирать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois. Лицензионное производство разместят в одном из цехов. 1-й борт планируют собрать к 30-летию Независимости Украины.
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