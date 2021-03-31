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среда, 31 марта 2021 20:38

ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
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Воздушным силам ВСУ передали отремонтированный учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ.

Самолет предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов. Об этом сообщает Укроборонпром.

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Самолет предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов. Фото: ukroboronprom.com.ua
Самолет предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов. Фото: ukroboronprom.com.ua
Самолет предназначен для подготовки курсантов и совершенствования боевых навыков опытных пилотов. Фото: ukroboronprom.com.ua

Ремонтные работы провело Госпредприятие Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

"Несмотря на вынужденные остановки, связанные с пандемией, своевременное выполнение обязательств перед заказчиками остается неизменным приоритетом для коллектива", - отметил директор завода Дмитрий Матрунчик.

На Одесском авиационном заводе начнут собирать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois. Лицензионное производство разместят в одном из цехов. 1-й борт планируют собрать к 30-летию Независимости Украины.

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