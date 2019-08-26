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понедельник, 26 августа 2019 18:37

ВСУ получили новое оружие
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На вооружение 26-й артиллерийской бригаде передали комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12.

Восстановлением и переоснащением занималась, 732- я артиллерийская база вооружения, сообщает пресс-центр 26-й артиллерийской бригады.

Качество техники лично проверили начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Шевцов и командующий силами логистики Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Олег Вишневский.

Комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12 обеспечивает ведение разведки и управления независимо от времени года, погодных условий или времени суток.

На вооружение 26-й артиллерийской бригаде передали комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12. Комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12 обеспечивает ведение разведки и управления независимо от времени года, погодных условий или времени суток.
Фото: Пресс-центр 26-й артиллерийской бригады.
На вооружение 26-й артиллерийской бригаде передали комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12. Комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12 обеспечивает ведение разведки и управления независимо от времени года, погодных условий или времени суток.
На вооружение 26-й артиллерийской бригаде передали комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12. Комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12 обеспечивает ведение разведки и управления независимо от времени года, погодных условий или времени суток.
На вооружение 26-й артиллерийской бригаде передали комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12. Комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12 обеспечивает ведение разведки и управления независимо от времени года, погодных условий или времени суток.
На вооружение 26-й артиллерийской бригаде передали комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12. Комплекс командирских машин управления огнем артиллерии 1В12 обеспечивает ведение разведки и управления независимо от времени года, погодных условий или времени суток.

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Наличие такого технического средства обеспечивает условия для более эффективной защиты нашего государства, а профессионализм украинских военнослужащих это подтверждает.

Украинская сторона в субботу, 24 августа, начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

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Дата
26
августа

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