Украина может прекратить демонтаж сооружений в Станице Луганской

Украинская сторона в субботу, 24 августа, начала демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.

В 10.35 субботы после обследования на наличие взрывоопасных предметов группа ГСЧС Украины начала демонтаж фортификационного сооружения опорного пункта и его разборку, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

По состоянию на 11.15 расчет пиротехнического подразделения ГСЧС демонтировал 10 единиц покрышек на ближнем к разрушенному мосту опорном пункте.

Украинская сторона СЦКК отмечает: "в случае отсутствия синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы. Отмечаем, что по состоянию на 12.00 час со стороны оккупационных властей никаких инженерных работ не производится".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как под носом у оккупантов отметили День флага - подборка фото

1 июля в Станице-Луганской состоялось разведение вооруженных сил от линии разграничения. 21 июля в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы договорились с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской. 1 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины начала разминировать территорию возле разрушенного моста в Станице Луганской. 20 августа Украинская сторона СЦКК заявила, что украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, а российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому на оккупированной территории не начали синхронный демонтаж – и украинская сторона вынуждена была прекратить работы. Украинская сторона сообщила спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартина Сайдик об окончании работ по разминированию возле моста в Станице Луганской.