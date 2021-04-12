ВСУ показали место, откуда убивали воинов в Шумах

Террористы "ДНР" разместили снайпера на водонасосной станции. Фото: pixabay.com

В сети опубликовали кадры аэросъемки с насосной станции, с которой российские террористы расстреляли 4 и ранили еще 2 украинских воина под Шумами в Донецкой области.

Обустройство позиций и использование объекта критической инфраструктуры в качестве военного видно даже просто на Google Maps с обычного смартфона. Упомянутая насосная станция обеспечивает питьевой водой города: Майорское, Горловку, Донецк и Мариуполь. Поэтому использование ее в качестве военного объекта категорически запрещено международным гуманитарным правом, пишет пресс-служба 10 горно-штурмовой бригады ВСУ в Facebook.

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"Даже у войны есть правила. Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь, это, несомненно, вне правил. Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется", - убеждены воины ВСУ.

Кроме этого, военные обратились к оккупантам в своем сообщении.

"Может, именно из-за боязни ответить за военные преступления, Россия в ноябре 2019 года и отозвала свою подпись под Дополнительным протоколом к ​​Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающихся жертв международных вооруженных конфликтов? Бойтесь. Бойтесь, и ожидайте. Расплата неизбежна", - пишут в посте.

За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.