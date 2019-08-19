ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео

Фото: facebook.com/93OMBr

Украинские военные показали, как будут "зачищать" врага в рамках тренировок Combined Resolve 12.

Это происходило на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности 7-й армии Cухопутних войск Вооруженных Сил США в Европе, в немецком городе Хоенфельс. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "93-я ОМБр" Холодный Яр ".

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"Механизированная рота из состава 93-й бригады" Холодный Яр "в течение первого дня активных тренировок осуществляла передислокацию определенному маршруту и "зачистку" районов от сил" противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные разведывательно-диверсионные группы или дозорные подразделения условного противника "уничтожали" или заставляли отступить. Обучение продолжаются.

Учения начались 10 августа. Перед командировкой за границу это подразделение "холодноярцев" вернулось из района проведения операции Объединенных сил, где выполняло боевые задачи на Донецком направлении вблизи Авдеевки.